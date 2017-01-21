Futbol camiasından İlhan Cavcav'a geçmiş olsun mesajları

Sabah saatlerinde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yoğun bakıma alınması sonrasında TFF, Kulüpler Birliği ve spor kulüpleri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK

TFF resmi internet sitesinde yer alan İlhan Cavcav'a acil şifalar dileriz başlıklı mesajda, ''Türk futbolunun duayen isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın rahatsızlanarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Türkiye Futbol Federasyonu olarak Sayın İlhan Cavcav'a acil şifalar diler, biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.'' ifadeleri yer aldı.

DUAYEN YÖNETİCİMİZ VE ONURSAL BAŞKANIMIZ

Kulüpler Birliği de Onursal Başkan İlhan Cavcav'a geçmiş olsun mesajında, ''Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Onursal Başkanı Sn. İlhan Cavcav'ın dün gece geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna çok uzun zamandır hizmet veren duayen yöneticimiz ve Onursal Başkanımız Sn. İlhan Cavcav'a vakfımıza üye tüm kulüp başkanlarımız adına geçmiş olsun diliyor bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizi iletiyoruz.'' sözleri yer aldı.

GEÇMİŞ OLSUN İLHAN CAVCAV

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yer alan mesajda,''Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın İlhan Cavcav’a acil şifalar dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.'' denildi.

Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Geçmiş Olsun İlhan Cavcav Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikenin bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yoğun bakımda tutulan Sayın İlhan Cavcav'ın sağlığına kavuşmasını temenni eder, acil şifalar dileriz. Saygılarımızla'' ifadeleri kullanıldı.