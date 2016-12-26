Futbolcudan tribündeki sevgilisine evlenme teklifi

Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan Emenike, eski takımı Spartak Moskova'ya transfer oluyor.

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Rakibine iki kroşe sallayan Bruma ucuz kurtuldu

Galatasaray-Alanyaspor maçında rakibinin yaptığı harekete sinirlenen Bruma, iki kez kroşe sallamasına rağmen sarı kart gördü.