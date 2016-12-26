Futbolcudan tribündeki sevgilisine evlenme teklifi

Amatör takımın futbolcusu, sahada pankart açarak tribünde kendisini izleyen kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Yorum Yap

Osmaniye 1. Amatör Ligi takımlarından Toprakkale Gençlerbirliği ile Cevdetiyespor arasında oynanan maç, evlilik teklifine sahne oldu.

PANKART AÇTI

Arif Rişmanlıoğlu, karşılaşma öncesinde kendisini izleyen kız arkadaşı Merve Çoban'a "Benimle evlenir misin Merve" pankartı açarak evlenme teklifinde bulundu.

SAHADA YÜZÜĞÜ TAKTI

Futbolcu Arif, evlenme teklifini kabul etmesi üzerine sahaya davet ettiği kız arkadaşı Çoban'a yüzük taktı.

İlginç evlenme teklifini izleyen futbolseverler çifti uzun süre alkışladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM