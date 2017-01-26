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Futbolcular hakemi protesto edince maç tatil edildi

Bursa 1. Amatör Lig maçında Kemerçeşme Kanaryasporlu oyuncular hakemi protesto edince, maç tatil edildi.

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Bursa 1. Amatör Lig 2.Grup'ta 15. hafta maçında Kemerçeşme Kanaryaspor ile Cihanspor takımları Şahin Başol Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

HAKEMİN ELİNİ SIKMADILAR

Onur Elçin, Mert Çetinkaya ve Taşkın Öz hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma öncesindeki seremonide, Cihansporlu oyuncular hakemlerle tokalaşırken, Kemerçeşme Kanaryaspor oyuncuları hakemlerin elini sıkmadı.

PARMAKLARIYLA GÖSTERDİLER

Hakem Onur Elçin'in başlama düdüğünün ardından Kemerçeşme Kanaryasporlu futbolcular bulundukları yerde hareket etmeden bir elleriyle hakemi gösterirken, diğer ellerinin işaret parmaklarını havaya kaldırdı.

HAKEM MAÇI TATİLDE

Rakip Cihansporlu oyuncuların alkışla, taraftarların da tezahüratlarla destek verdikleri protestonun sürmesi üzerine hakem Onur Elçin, maçı tatil ederek yardımcılarıyla soyunma odasına gitti.

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