Gaziantepspor'u yenerek 15. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta teknik direktörü Şenol Güneş maç sonu bir basın toplantısı yaptı.

BASIN TOPLANTISINI BASTILAR

Güneş'in basın mensuplarından gelen soruları yanıtladığı sırada futbolculardan sürpriz geldi.

Futbolcular Şenol Güneş'in basın toplantısını bastı - İZLE

Bir anda tezahüratlarla basın toplantısını basan futbolcular, Güneş'in etrafında toplanarak şampiyonluğu kutladı.

TAM SİZE SALLIYORDUM

Yaşanan bu olayın ardından tecrübeli teknik adam gülerek, ''Ben de tam size sallıyordum, geldiniz'' dedi ve kahkahalar havada uçuştu.