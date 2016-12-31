Futbolda 2016 yılında yaşanan olaylar

Beşiktaş'ın şampiyonluğu, Galatasaray'ın ceza alması, Portekiz'in şampiyonluğu futbolda 2016 yılının gelişmeleri..

Futbolda 2016 yılında yaşanan olaylar
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Türkiye ve dünya futbolu 2016 yılında birçok olaya tanıklık etti.

İşte 2016 yılında futbolda yaşanan gelişmeler;

Deniz Ateş Bitnel dev maçı katletti

Galatasaray Avrupa'dan 1 yıl men edildi

PSG bitime 8 hafta kala şampiyon oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Beşiktaş'ın yeni stadı açıldı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı tatil edildi

Leicester City Premier Lig'de şampiyon

La Liga'da şampiyon Barcelona

Şampiyon Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla art arda üçüncü kez şampiyon

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın

Mourinho Manchester United'in başına geçti

Real Madrid 11. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Türkiye EURO 2016'dan elendi

Messi Arjantin Milli Takımı'nı bıraktı

Gökhan Gönül resmen Beşiktaş'ta

Zlatan İbrahimovic Manchester United'da

EURO2016'da Portekiz şampiyon oldu

Fenerbahçe İsmail Köybaşı'nı açıkladı

Pogba 105 Milyon Euro'ya Manchester United'da

Süper Kupa Galatasaray'ın

Advocaat resmi sözleşmeyi imzaladı

Terim Arda Turan başta olmak üzere birçok yıldızı A Milli Takım'a almadı

Caner Erkin Beşiktaş'ta

Derbilerde deplasman yasağı kaldırıldı

Beşiktaş Napoli deplasmanında kazandı

Osmanlıspor Avrupa Ligi'nde tur atladı

Cristiano Ronaldo Ballon d'Or ödülünü kazandı

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