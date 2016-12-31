Futbolda 2016 yılında yaşanan olaylar

Türkiye ve dünya futbolu 2016 yılında birçok olaya tanıklık etti.
İşte 2016 yılında futbolda yaşanan gelişmeler;
Deniz Ateş Bitnel dev maçı katletti
Galatasaray Avrupa'dan 1 yıl men edildi
PSG bitime 8 hafta kala şampiyon oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Beşiktaş'ın yeni stadı açıldı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı tatil edildi
Leicester City Premier Lig'de şampiyon
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla art arda üçüncü kez şampiyon
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın
Mourinho Manchester United'in başına geçti
Real Madrid 11. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Messi Arjantin Milli Takımı'nı bıraktı
Gökhan Gönül resmen Beşiktaş'ta
Zlatan İbrahimovic Manchester United'da
EURO2016'da Portekiz şampiyon oldu
Fenerbahçe İsmail Köybaşı'nı açıkladı
Pogba 105 Milyon Euro'ya Manchester United'da
Advocaat resmi sözleşmeyi imzaladı
Terim Arda Turan başta olmak üzere birçok yıldızı A Milli Takım'a almadı
Derbilerde deplasman yasağı kaldırıldı
Beşiktaş Napoli deplasmanında kazandı
Osmanlıspor Avrupa Ligi'nde tur atladı