Futbolda doping artıyor

Spiegel'in Fancy Bears'in hack'lediği WADA belgelerinden derlediği bilgilere göre futbolculara uygulanan doping testlerinde 2015'te 160 olan pozitif sonuç sayısı 2016'da 218'e çıktı.

DOPİNG HER YIL ARTIYOR

Almanlar'ın ünlü haber dergisi Der Spiegel, futbolda pozitif doping testi sayısında 2015'ten 2016'ya büyük artış yaşandığını öne sürdü. Hacker grubu Fancy Bears'in kendilerine ulaştırdığı WADA belgelerinden elde edilen bulgularla bir haber derleyen Der Spiegel, "2016 yılında futbolcuların kan ve idrar örneklerine uygulanan testlerde pozitif çıkan sayısı 218'e ulaştı. Bu sayı 2015'te 160, 2013'te 140 idi" derken belgelerde futbolcuların isismleri, kullanılan madde ve uygulanan yaptırım gibi bilgilerin bulunmadığı belirtildi.

2016'da uygulanan test sayısı da belirsiz. 2015'te ise futbolculara 32 bin 362 test uygulanmıştı. 160 pozitif test, binde beşin altında bir orana denk geliyor. Futbolcular arasında en yüksek pozitif test sayısı 2007'de 348 ile gerçekleşti. O dönemde 28 bin 313 testte bu sayıya ulaşıldı. Oran % 1,23 olmuştu.