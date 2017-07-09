Futbolun efsaneleri Pakistan’da sahaya çıktı

Pakistan Leisure Ligi tarafından organize edilen Karaçi kentindeki karşılaşmada, eski futbolcular Ronaldinho, Roberto Carlos, Ryan Giggs, David James, George Boateng, Robert Pires, Nicolas Anelka ve Luis Boa Morte seyircileri coşturdu.

Ebu Setta Edhi Hokey Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Ronaldinho’nun ekibi Giggs’in takımını 3-2 mağlup etti. Maçta bazı Pakistanlı futbolcular da forma giydi.

Eski futbolcular pazar günü Lahor kentinde bir gösteri maçı daha yapacak.

Söz konusu organizasyon, kriketin en popüler spor dalı olduğu Pakistan’da futbola olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Pakistan, FIFA dünya sıralamasında 200'üncü sırada yer alıyor.