Garry Rodrigues: Tarzım aksiyon yaratmak

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray'ın yeni oyuncusu Garry Rodrigues maç sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

UMARIM BU ŞEKİLDE DEVAM EDERİZ

Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkarak güzel bir performans sergileyen Rodrigues maç sonrasında, "Kendi açımdan ve takımım açısından çok mutluyum. Bugün yeni takımımla ilk maçıma çıktım, oyuna girip katkıda bulundum. 3 puan almamız önemliydi. Alınan galibiyetten ötürü çok mutlu oldum. Umarım bu şekilde devam ederiz." diye konuştu.

GARRY RODRİGUES'İN KİM OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİM

Bu maçın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Rodrigues, ''Alanlar buldum, kanat oyuncusu olarak oyun tarzım devamlı aksiyon yaratmak. Assist yapmak ilk maçımdan önemliydi. Garry Rodrigues'in kim olduğunu göstereceğim. Devamlı takıma katkı sağlayacak, yuardım edecek bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Önümöüzdeki maçlarda da asistlerimle takıma yardım edeceğim." ifadelerini kullandı.