Galatasaray'ın yeni hedefi Evgen Khacheridi

Savunma sorunlarını çözmek için çok kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da son karar verildi.

PEPE VE HUGO OLMADI

Yaklaşık 1 aydır görüşülen Vitor Hugo ve Pepe'nin yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atan Sarı-Kırmızılılar rotayı Dinamo Kievli Evgen Khacheridi'ye kırdı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ukraynalı stopere resmi teklifte bulundu.

EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Khacheridi'ye 3 yıl için 6.5 milyon Euro önerdiği belirlendi. Yıldız futbolcuyla İtalya'dan iki kulübün de ilgilendiği fakat en iyi teklifin Sarı-Kırmızılılar'dan geldiği öğrenildi.

Khacheridi 10 gün içinde kesin kararını Galatasaray'a bildirecek.