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Galatasaray'ın yeni hedefi Evgen Khacheridi

Vitor Hugo ve Pepe transferlerinden sonuç alamayan Galatasaray, rotayı Dinamo Kievli Evgen Khacheridi'ye çevirdi.

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Savunma sorunlarını çözmek için çok kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da son karar verildi.

PEPE VE HUGO OLMADI

Yaklaşık 1 aydır görüşülen Vitor Hugo ve Pepe'nin yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atan Sarı-Kırmızılılar rotayı Dinamo Kievli Evgen Khacheridi'ye kırdı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ukraynalı stopere resmi teklifte bulundu. 

 

EN İYİ TEKLİF GALATASARAY'DAN

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Khacheridi'ye 3 yıl için 6.5 milyon Euro önerdiği belirlendi. Yıldız futbolcuyla İtalya'dan iki kulübün de ilgilendiği fakat en iyi teklifin Sarı-Kırmızılılar'dan geldiği öğrenildi.

Khacheridi 10 gün içinde kesin kararını Galatasaray'a bildirecek.

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