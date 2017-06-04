Ensonhaber.com'a dön

Galatarasaray Belhanda ile anlaştı

Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncu Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardı.

Galatarasaray Belhanda ile anlaştı
Yorum Yap

Geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Nice kulübünde geçiren ve bonservisi Ukrayna'nın Dinamo Kıev kulübünde bulunan Younes Belhanda için Sportif direktör Cenk Ergün Fas'a gitti.

Sabah saatlerinde Casablanca, ardından Marakesh'e geçen Cenk Ergün, burada Fas milli takımında bulunan Belhanda ile masaya oturdu.

BELHANDA'YLA ANLAŞMA SAĞLANDI 

Beinsports'un haberine göre, Futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtilirken, sarı - kırmızılı yönetimin Dinamo Kiev ile de görüşmelere başlaması bekleniyor.

DİĞER İSİM GOMİS 

Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın yanı sıra Bafetimbi Gomis konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. Gomis'in menajeri Ettienne Mendy, hafta içinde İstanbul'a gelerek transferle ilgili pazarlıklarda bulunacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM