Galatasaray 2 Fransız yıldızı transfer ediyor

Galatasaray, bu hafta transferde somut adımlar atacak. Bruma'nın satışıyla birlikte eli rahatlayacak olan yönetim, Tudor'un istekleri doğrultusunda 15 milyon euroluk paranın tamamını yıldızlara harcayacak.

İLK HEDEF GOMİS

31 yaşındaki yıldız forvetin menajeri Etienne Mendy İstanbul'a gelecek ve yönetimle masaya oturacak.

Gomis'in bonservisini elinde bulunduran Swensea City'yi 4 milyon euroya ikna etmeye hazırlanan Cim Bom, başarılı santrfora da 3 yıllık sözleşme önermişti.

Detaylar bu hafta içinde konuşup, çözüme bağlanacak.

Öte yandan Milliyet Gazetesi'ne röportaj veren Tudor, Gomis sorusuna; "İyi oyuncular istiyoruz. Fransa Ligi'nde de 20 gol atmış oyuncu iyi oyuncudur." diyerek Fransız yıldızı istediğini açıkladı.

SOL BEKE CLICHY

Galatasaray, Gael Clichy için de çok ısrarcı. Manchester City ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki sol beke senelik 3 milyon euro öneren Sarı-Kırmızılılar'da bu transferle sportif direktör Cenk Ergün ilgileniyor. Ergün bu hafta tekrar İngiltere'ye gidecek.