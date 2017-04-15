G.Saray'da alınacak ve gönderilecek isimler belli oldu

Teknik direktör İgor Tudor'un raporu doğrultusunda sağ bek, sol bek, stoper, ön libero ve forvet takviyeleri yapmaya hazırlanan Galatasaray'ı kapsamlı bir operasyon bekliyor.

Yaşlanan takımı gençleştirmeye çalışacak sarı-kırmızılı yönetim hem kadroyu boşaltacak hem de maaş bütçesini 55 milyon Euro seviyesine çekecek.

SATILACAKLAR LİSTESİ HAZIR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, takımdaki yaşanan olaylardan sonra satılacaklar listesinin başına Wesley Sneijder var. Sol beke de yeni bir isim almak isteyen Cimbom, Lionel Carole'ü de gözden çıkarmış durumda. Bruma'yı ise sözleşme uzatmaya ikna edemeyen G.Saray yönetimi, gelecek sezon sonu serbest kalacak Portekizli yıldızı bedavaya kaptırmamak için satış listesine koydu.

Ayrıca sarı-kırmızılılar Japonya'nın Vissel Kobe takımına satılan Podolski'den 2.6 milyon Euro kazanacak.

KALACAKLAR BELLİ

Fernando Muslera, Cenk Gönen, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Martin Linnes, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok.. G.Saray formasını ligde en fazla giyen (187) yabancı kaleci olan Muslera'nın bir yıl daha kontratı var.

BELİRSİZLER VAR

Hakan Balta, Josue, Koray Günter ve sezon başı takıma geri dönecek Tarık Çamdal, Ryan Donk, Emrah Başsan gibi isimlerin kadroda oluğ olmayacakları belirsizliklerini koruyor.

BİLETİ KESİLEN 4 KİŞİ VAR

Aurelien Chedjou, Sabri Sarıoğlu, Nigel De Jong, Luis Cavanda

TRANSFER LİSTESİ NETLEŞTİ

İlk isim Bacary Sagna. Sözleşmesini uzatmadığı Manchester City'den ayrılacak olan Fransız yıldızın tecrübesi ile sağ bekte Eboue etkisi yaratacağı düşünülüyor.

Vitor Hugo: Cimbom Brezilyalı stoper için 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır. Palmeiras'ın 8 milyon Euro'da indirim yapması bekleniyor.

Lucas Leiva: Jürgen Klopp'un Galatasaray'a transferine son anda izin vermediği Brezilyalı ön libero sezon sonu serbest kalıyor.

Jackson Martinez: Taraftarı tribüne çekecek bir yıldız ancak sakatlık geçmişi nedeniyle sağlık durumu inceleniyor.