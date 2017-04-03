Galatasaray - Adanaspor maçının 11'leri belli oldu

1 Barcelona'nın 12-0'lık galibiyetine şike soruşturması Barcelona B'nin 12-0 kazandığı Eldense maçı ile ilgili Eldense cephesinden şike itirafı geldi.

2 Göztepe'de Yılmaz Vural şov başladı - İZLE Göztepespor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural'ın Giresunspor maçındaki heyecanı maça damgasını vurdu.

3 Hangi hakem hangi takımı tutuyor Cüneyt Çakır'dan Fırat Aydınus'a kadar Süper Lig'de ve Avrupa'da görev yapan Türk hakemlerin hangi takıma gönül verdikleri ortaya çıktı...

4 Lokomotiv Moskova'dan Emenike açıklaması Lokomotiv Moskova Başkanı Ilya Gerkus, Emenike için henüz resmi bir teklif yapmadıklarını ancak sezon sonunda düşebileceklerini söyledi.

5 İngiliz medyasına göre Oğuzhan'ın yeni takımı İngiliz Daily Express gazetesine göre, Tottenham 12 milyon Pound karşılığında Oğuzhan Özyakup'u transfer edecek.

6 Babel'in şutu kaç kilometre hızla gitti Babel'in Gençlerbirliği'ne attığı golde topun 119 kilometre hızla kaleye gitmesi Hollanda futbolcuyu da şaşırttı.

7 Volkan Şen ilk kez konuştu: Rencide oldum Advocaat tarafından girdikten 10 dakika sonra oyundan alınan Volkan Şen, milli futbolcu olduğunu ve bu muameleyi hak etmediğini söyledi.

8 Mario Gomez'den B.Leverkusen'e 7 dakikada 3 gol - İZLE Mario Gomez, 3-3 sona eren Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçında 7 dakikada attığı 3 golle takımını mağlubiyetten kurtardı.

9 Hurtado'dan olağanüstü röveşata golü - İZLE Hurtado, Meksika Ligi'nde oynanan Atlas-Tijuana mücadelesinde attığı röveşata golüyle izleyenleri mest etti.