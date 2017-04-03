Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray - Adanaspor maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Adanaspor'u konuk edecek.

Yorum Yap

Galatasaray - Adanaspor - CANLI SKOR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, galibiyete kilitlendi.

Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligdeki son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Adanaspor'u mağlup ederek moral bulmaya çalışacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren

Adanaspsor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil Birahim, Koman, Fouginho,Sami Can, Ahmet, Vinicius, Magaye

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM