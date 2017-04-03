Galatasaray-Adanaspor maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, galibiyete kilitlendi.
Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligdeki son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Adanaspor'u mağlup ederek moral bulmaya çalışacak.
HEDEF DEVLER LİGİ
Şampiyonluk yarışının gerisinde kalmasına karşın, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alabilmek için lig ikinciliği yarışını sürdüren Galatasaray, Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor deplasmanından puansız döndüğü haftada kayıp yaşamak istemiyor.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları süren Bruma, Koray ve Serdar Aziz bu maçta görev alamayacak.
Adanaspor'da ise cezalı olan Roni Gleison'un dışında önemli bir eksik bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Yasin, De Jong, Selçuk, Carole, Podolski, Eren, Sneijder
Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil İbrahim, Tevfik, Cem, Vinicius, Koman, Ahmet, Magaye