Galatasaray Adası da satılıyor

Galatasaray, Emlak Konut GYO ile Riva ve Florya arazileri için anlaşmış, yapılan ihale sonrası kulübün payı 508 milyon TL olarak belirlenmişti.

125 MİLYON DOLAR

Yönetim, parayı ödeme takviminden önce bozdurmuş ve banka borçlarının yarısını kapatmıştı. Borçları tamamen kapatmayı hedefleyen Başkan Dursun Özbek'in yine Emlak GYO ile ortak hareket edip ‘Ada'yı 125 milyon dolara' satarak, burayı kamunun hizmetine sunacağı ve turistik alan olacağı dedikodusu kulislerde konuşuluyor.

İşletmecisi Mehmet Koçarslan'ı kaçak yapılanmadan dolayı ihbar eden Özbek yönetimi yaz başında Ada'yı yıkım sonrası adeta harabeye çevirmişti. Koçarslan, yönetimin halen kiracı olarak görülüyor.

KARŞI ÇIKANLAR VAR

Son dedikodu ise camiayı huzursuz etmeye başladı. Kulübün varlıklarının satılmasına karşı çıkan üyeler, yönetimin Galatasaray Adası'nı satmayı planladığını öne sürerek, “Ada, Galatasaray'ındır” diyor.

Ancak Ada imara açılırsa turistik bir tesis olacak ve kamunun yararlanacağı bir alan olacak.