Galatasaray Adası yıkıldı

Galatasaray'a ait olan Ada'daki tüm yapılaşma bu sabah erken saatlerde ekipler tarafından yıkılmaya başlandı.

İMARA AYKIRI OLDUĞU İÇİN YIKILDI

Hürriyet'in haberine göre; Bu tesisin yıllardır kiracısı olan ve Galatasaray Genel Kurulu'nun aldığı tahliye kararına uymayarak tesisten çıkmayan Mehmet Koçarslan'ın parseli ile Galatasaray Kulübü'nün parselindeki yapılaşmanın da imara aykırı olduğu gerekçesiyle tarihi adada 1980’de kurulan her şey yıkıldı.

Galatasaray Adası'ndaki yapılaşma yıkıldı - İZLE



Sabah 07.00 sıralarında Galatasaray Adası'na gelen yıkım ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gemi ile adaya götürülen dozer, yıkım çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sırasında karada çevik kuvvet ekiplerinin, denizde ise deniz polisi ve deniz zabıtasının güvenlik önlemi aldığı görüldü. Adanın işletmecileri de, kullandıkları malzemeleri gemiyle karaya taşıdı. Sabah sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da yıkım olduğunu görünce çalışmaları ilgiyle izledi.

Sarı kırmızılı kulübün Genel Kurulu'nun aldığı karar paralelinde iradesi yerine gelirken Ada’da şu anda Galatasaray’a yıkım sonrasında sadece kayalar kaldı.