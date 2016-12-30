Galatasaray Ahmet Çalık ile anlaştı

Ve Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı...

Sarı kırmızılılar, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın da talip olduğu Ahmet Çalık ile anlaştı.

1.2 MİLYON EURO

Hürriyet'in haberine göre; Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ile bir araya gelen Galatasaray yöneticileri, yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşma sağladı.

Kesin anlaşma yapılmasının ardından Ahmet Çalık, Gençlerbirliği yöneticileri ile temasa geçerek, Galatasaray ile anlaştığını bildirdi.

ÖZBEK CAVCAV'LA GÖRÜŞECEK

Beşiktaş'ın da talip olduğu futbolcu için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara'ya giderek Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile masaya oturacak.

Futbolcuyla anlaşma yapıldığı için bonservis pazarlığının kısa sürede olumlu sonuçlanması bekleniyor.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

22 yaşında ve 1.84 metre boyundaki Ahmet Çalık, Gençlerbirliği altyapısında yetişti.

2013 yılında A takıma çıkan genç futbolcu, bu sezon kırmızı siyahlı formayla 17 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

U16 seviyesinden itibaren bütün yaş gruplarında milli formayı giyen Ahmet Çalık, 7 kez A Milli Takım'da oynadı.