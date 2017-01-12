Galatasaray Ahmet Çalık transferini bitirdi

Uzun süredir stoper arayışı içinde olan Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Ahmet Çalık'ı transfer etti.

2.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

Galatasaraylı idareciler, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile yapılan görüşmelerin ardından genç stoperi 2.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

SÖZLEŞME 4.5 YILLIK OLACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Konuyla ilgili konuşan İlhan Cavcav, "Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın transferi için Galatasaray ile 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştık" dedi.

