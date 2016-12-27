Galatasaray Ahmet Çalık'ta sona yaklaştı

Galatasaray, Gençlerbirliği'nin kaptanı Ahmet Çalık'ın transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray Ahmet Çalık'ta sona yaklaştı
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Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında mutlak bir stoper transferi yapma kararı alan Galatasaray, başarılı oyuncu Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'nün kapısını çaldı.

TRANSFERDE SONA YAKLAŞILDI

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'ne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Türkiye A Milli Takımında da forma giyen genç stoper de, Galatasaray'da oynamak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken sarı kırmızılıların transferi bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi.

TARAFTAR MEMNUN DEĞİL

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyada Ahmet Çalık haberlerine tepki göstererek yönetimin daha tecrübeli bir stoper alması gerektiğini ifade etti.

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