Galatasaray Ahmet Çalık'ta sona yaklaştı

Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında mutlak bir stoper transferi yapma kararı alan Galatasaray, başarılı oyuncu Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'nün kapısını çaldı.

TRANSFERDE SONA YAKLAŞILDI

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Ahmet Çalık için Gençlerbirliği Kulübü'ne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Türkiye A Milli Takımında da forma giyen genç stoper de, Galatasaray'da oynamak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken sarı kırmızılıların transferi bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi.

TARAFTAR MEMNUN DEĞİL

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyada Ahmet Çalık haberlerine tepki göstererek yönetimin daha tecrübeli bir stoper alması gerektiğini ifade etti.