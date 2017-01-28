Galatasaray - Akhisar Belediyespor - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
87' GOL... Galatasaray 6-0 Akhisar (Sinan)
79' GOL... Galatasaray 4-0 Akhisar (Selçuk İnan)
70' Galatasaray tehlikeli geldi. Selçuk serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Sneijder'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bruma şutunu çekmek istedi ancak savunma zamanında araya girdi.
57' Gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Aykut karşıladı.
51' Akhisar tehlikeli geldi. Gelişen atakta rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Özer şutunu çekti. Onun vuruşu dışarıya gitti.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Galatasaray 4-0 Akhisar
41' GOL... Galatasaray 4-0 Akhisar (Bruma)
40' Ender gelişen Akhisar atağında Olcan ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top Muslera'da kaldı.
33' GOL... Galatasaray 3-0 Akhisar (Yasin)
30' Sneijder'in sol kanattan kullandığı kornerde savunmasına yardıma gelen Olcan topu uzaklaştırdı.
25' GOL... Galatasaray 2-0 Akhisar (Bruma)
20' Gelişen Galatasaray atağında Josue savunmanın arkasına koşu yapan Bruma'yı topla buluşturmak istedi ancak Fatih kalesini zamanında terk ederek topu kontrol etti.
15' Mücadelede ilk 15 dakikada geride kalırken Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
9' GOL... Galatasaray 1-0 Akhisar (Semih Kaya)
7' Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk dakikalarında oyunu rakip yarı sahaya yıktı.
1' Bruma henüz 1. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak savunma son anda topu uzaklaştırmayı başardı.
1' Mücadele başladı.
Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray ile Akhisar Belediyespor TT Arena'da karşılaşıyor.
Ligde son 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraber alarak şampiyonluk potasına yeniden giren Galatasaray, Karabük deplasmanında alınan 2-1’lik yenilgiyle hüsrana uğramıştı.
Arena’da üst üste iki lig maçına çıkacak olan Cim Bom, bugün konuk edeceği Akhisar Belediye’yi mağlup edip yeni bir seri başlatmaya hazırlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.
Akhisar: Fatih, Miguel Lopes, Caner, Orhan, Ömer Bayram, Sissoko, Hasan Ali, Adu, Olcan, Özer, Vaz Te