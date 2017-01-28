Galatasaray- Akhisar maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 19 haftasında Galatasaray ile Akhisar Belediyespor TT Arena'da karşılaşacak.
Ligde 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik müthiş seriyle şampiyonluk potasına giren Galatasaray, Karabük deplasmanında alınan 2-1’lik yenilgiyle hüsran yaşadı. Ancak Aslan’ın pes etmeye niyeti yok.
Arena’da üst üste iki lig maçına çıkacak olan Cim Bom, bugün konuk edeceği Akhisar Belediye’yi mağlup edip yeni bir seri başlatmaya hazırlanıyor.
Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
Akhisar: Fatih, Ömer, Caner, Samardzic, Lopes, Sissoko, Kofi Adu, Olcan, Özer, Onur, Vaz Te