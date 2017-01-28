Galatasaray Akhisar'a 6 attı

Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi.
CİMBOM AKHİSAR'A PATLADI
Geçtiğiz hafta Karabükspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-kırmızılılar, Akhisar'a patladı.
TT Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 6-0 kazandı.
BRUMA'DAN 2 GOL
Cimbom'un gollerini Semih Kaya, Bruma (2), Yasin Öztekin, Selçuk İnan (Penaltı) ve Sinan Gümüş kaydetti.
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 39'a yükseltirken, konuk ekip 21 puanda kaldı.