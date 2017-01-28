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Galatasaray Akhisar'a 6 attı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.

Galatasaray Akhisar'a 6 attı
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Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi.

CİMBOM AKHİSAR'A PATLADI

Geçtiğiz hafta Karabükspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-kırmızılılar, Akhisar'a patladı.

TT Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 6-0 kazandı.


BRUMA'DAN 2 GOL

Cimbom'un gollerini Semih Kaya, Bruma (2), Yasin Öztekin, Selçuk İnan (Penaltı) ve Sinan Gümüş kaydetti.

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 39'a yükseltirken, konuk ekip 21 puanda kaldı.

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