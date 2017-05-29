Galatasaray Alanya'da kazandı

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Fenerbahçe ile üçüncülük yarışında olan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin puan kaybettiği haftada kazanmak için sahaya çıktı.

İLK YARIDA 4 GOL OLDU

Mücadelenin ilk yarısı son derece tempolu geçerken, iki takım da açık futbol oynadı. Konuk ekip Galatasaray 14. dakikada Bruma, 17. dakikada Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılı ekibe 23. dakikada Love ile cevap veren Alanyaspor, farkı 1'e indirdi. Ancak Galatasaray'ın üçüncü golü gecikmedi.

28. dakikada sahneye çıkan son haftaların formda ismi Sinan Gümüş, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.

4 gole sahne olan ilk yarıyı Galatasaray 3-1 önde kapattı.

LOVE FARKI 1'E İNDİRDİ

Mücadelenin 75. dakikasında Love'ın vuruşunda top Ahmet Çalık'ın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıda topun başına gelen Love meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2'ye taşıdı.

Maçın kalan dakikalarından başka gol olmadı ve Galatasaray, Alanyaspor'u 3-2 yendi.

GALATASARAY FENERBAHÇE'Yİ YAKALADI

Alanyaspor'u deplasmanda yenerek puanını 61'e yükselten Galatasaray, Trabzonspor'la berabere kalan Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçların sonuçlarına göre ligi üçüncü sırada bitirecek ekip belli olacak.