Galatasaray - Alanyaspor - CANLI SKOR

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İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-1 Alanyaspor

45' GOL.. Galatasaray 2-1 Alanyaspor (Gassama K.K)

39' GOL... Galatasaray 1-1 Alanyaspor (Sajad)

30' GOL... Galatasaray 1-0 Alanyaspor (De Jong)

Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında boş durumda kalan de Jong'un kafa vuruşu ağlara gitti.



19' Galatasaray bu dakikalarda oyunu Alanyaspor yarı sahasına yıktı.

12' Galatasaray gole çok yaklaştı. Hakan'ın ileriye gönderdiği pasta Ba hata yaptı ve top Eren'de kaldı. Eren ceza sahasındaki Selçuk'a pasını verdi. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

10' İki takımda orta alanda hazırlık pasları yapıyor.

5' Mücadeleye konuk ekip Alanyaspor etkili başladı ve iki net pozisyon buldu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor karşısında da 3 puan almak istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Yasin, Bruma, Sneijder, Eren Derdiyok

Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Badias, Ba, Berkan, N'Sakala, Efecan, Taha, Emre, Candeias, Sajad