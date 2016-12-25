Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi'nin 16. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

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Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında sarı-kırmızılılar evinde ligin yeni takımlarından Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖZKAHYA'NIN

TT Arena'da oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

İKİ TAKIMDA BERABERE KALDI

İki takımda geçen hafta oynadıkları maçlarda berabere kaldılar. Galatasaray, deplasmanda Osmanlıspor'la 2-2, Alanyaspor ise evinde Akhisar Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren

Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Sulley, Garcia, Berkan, Taha, Sackey, Candeias, Emre, N'Sakala, Ayite

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