Galatasaray Alanyaspor'a 5 attı

Galatasaray Spor Toto Süper Ligi'nde ilk yarının son maçında Alanyaspor'la karşılaştı.

CİMBOM İLK YARIYI ÖNDE KAPADI

30. dakikada Galatasaray bir duran topta öne geçti. Sağ tarafta serbest atış kullanan Sneijder'in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen De Jong kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

39. dakikada Aytemiz Alanyaspor skoru eşitledi. Berkan Emir'in soldan yaptığı ortada, ön direkte Sajad şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu.

Sarı-kırmızılılar, son 3 lig maçında 4 kez kalesinde kafa golü gördü. 45. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti.

Selçuk İnan'ın sağdan ortasında, ön direkte Sneijder'in yaptığı vuruş sonrasında kaleci Zlamal'ı da geçen topu, çizgi üzerinde Gassama ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-1.

ASLAN FARKA GİTTİ

İkinci yarıya Selçuk'un yerine Hamit'le başlayan Galatasaray, golü de çok erken buldu. 51. dakikada eren'in pasında Sneijder cez sahası çizgisinde harika aşırttı, Ba'nın ayağını sıyıran top ağlarla buluştu ve fark ikiye çıktı.

Sneijder bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. Golden 4 dakika sonra bu kez Sneijder sağ kanattan ortaladı, Eren ön direkte dokundu ve bu sezonki 7. golüne imza atarak sarı-kırmızılıları iyice rahatlattı.

MAÇIN YILDIZI SNEİJDER

Maçın yıldızı Sneijder, bu maçtaki 3. asistini 80. dakikada Josue'ye yaptı. Müthiş paslaşmalar sonucunda gelen son pasta Hollandalı, golü atmak yerine Josue'ye al da at dedi ve fark 4'e çıktı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, maçı 5-1 kazandı. Bu sezon ilk kez 5 gol atan sarı kırmızılılar, ilk yarıyı da 33 puanla tamamladı.