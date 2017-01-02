Galatasaray Aleix Vidal'ı istiyor

NTV Spor'un haberine göre; Teknik Direktör Riekerink'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Barcelona'da Aleix Vidal'e talip oldu.

REINA SALDIRISI SONRASI SÜRE İSTEDİ

Oyuncu ile temasa geçen sarı-kırmızılılar transferde aşama kaydetmişti. Ancak İstanbul'da yılbaşı gecesi meydana gelen terör olayları nedeniyle Vidal, kararını vermek için biraz süre istedi.,

Barcelona'dan Arda ve Vidal'e özel video - İZLE

Sarı-kırmızılı yetkililere, İstanbul'daki olaylardan etkilendiğini söyleyen Vidal, "Bana biraz süre verin. Bu konuyu düşünmek istiyorum, transferim ile alakalı en doğru kararı vermem için biraz zamana ihtiyacım var" dedi.

BARÇA'DA ÇOK AZ SÜRE ALDI

Galatasaray'ın sağ bek ve sağ açıkta faydalanmak istediği Vidal, bu sezon Barcelona'da çok az süre aldı. İspanyol futbolcu 5 maçta forma giyip 1 sarı kart gördü.



