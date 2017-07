Galatasaray Ali Sami Yen'i andı

Anmaya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya, Disiplin Kurulu Başkanı Celal Emon katıldı.

ATTIĞI TOHUMLAR BUGÜNE GELDİ

Anma töreni öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Bugün burada kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyesi çok değerli başkanımız Ali Sami Yen'i ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Galatasaray'a vermiş olduğu hizmetlerini herkese bir kez daha hatırlatmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Değerli kurucumuzun 112 yıl önce attığı tohumlar büyük bir çınar haline gelmiştir. Bütün yönetimler, ondan bayrağı devralan kişiler Galatasaray'ı yüceltmek üzere görev almışlardır. Bu görevin de layıkıyla yerine getirildiği herkesin gözü önündedir. Ben, böyle değerli bir varlığı bize emanet ettiği için, böyle değerli bir varlığın tohumlarını attığı için değerli başkanımıza kabri huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Emanetini her zaman daha ileriye götürmeyi görev edindiğimizi de duyurmak istiyorum. Sağ ol, var ol Ali Sami Yen. Mekanın cennet olsun. Işıklar içinde yat. Her zaman kalbimizdesin. Her zaman senin bu büyük vizyonuna layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.