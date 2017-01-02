Galatasaray Amerikalı oyuncusunun sözleşmesini feshetti

Galatasaray Odeabank, sezon başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson’ın sözleşmesini fesh etti.

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Galatasaray Amerikalı oyuncusunun sözleşmesini feshetti

Galatasaray Odeabank, sezonun kalan bölümünde daha başarılı bir grafik çizebilmek için kadro yapılanmasına gidiyor.

RESMİ AÇIKLAMA

Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda bir türlü bekleneni veremeyen Deon Thompson’ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi. Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi: “Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Deon Thompson’a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz.”

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