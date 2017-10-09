Galatasaray Asamoah'ı devre arası alacak

Yaz transfer döneminde kadrosunu sil baştan yapan Galatasaray, Juventus'tan Asamoah için uzun süre girişimlerde bulunmuş ancak İtalyan ekibi oyuncuyu bırakmamıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Ganalı oyuncu için devre arasında yeni bir tekli yapılacak.

1 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Galatasaray'ın Asamoah transferinde en büyük kozu, oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması. Sarı-kırmızılı yönetim ocak ayında Ganalı sol bek ile gelecek yıldan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayabilir.

Asamoah'ı bedava kadrosuna katma kozunu kullancak olan sarı-kırmızılılar Juventus'a 1 milyon euroluk teklif yapacak.

Dursun Özbek; "Asamoah' için 1 milyon euroluk teklif yapacağız. Juventus kabul etmezse, oyuncunun sözleşmesi bitiyor, sezon sonu alırız. Asamoah da bizi istiyor" şeklinde konuştu