Galatasaray Konyaspor karşısına 4 eksikle çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftası ilk maçında Galatasaray Atiker Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak.

4 OYUNCU KADRODA YOK

Galatasaray'da kart cezalısı olan Yasin Öztekin, Bruma ve Chedjou ile sakatlıktan yeni çıkan Tolga Ciğerci forma giyemeyecek. Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte Sneijder ve De Jong, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İLK YARIDA 33 PUANLA 3. SIRADA

Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanla 7. sırada yer alan Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Konya deplasmanında da iyi bir netice elde ederek yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

RODRIGUEZ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor karşısında ilk resmi maçına çıkacak. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in, kanat oyuncuları Yasin Öztekin ve Bruma'nın yokluğunda Rodrigues'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

MUSLERA ÖZEL ELDİVENLE SAHADA

Sarı-kırmızılı takımını deneyimli kalecisi Fernando Muslera, parmağındaki sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçında özel eldivenle mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımın Antalya'da yaptığı hazırlık kampında sol el serçe parmağı kırılan Uruguaylı kaleci, kendisi için hazırlanan özel eldivenle sahaya çıkacak.

SNEIJDER KART SINIRINDA

Ayrıca Galatasaray'da Hollandalı futbolcular Wesley Sneijder ve Nigel de Jong, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartı bulunan iki futbolcu, Atiker Konyaspor maçında da kart görürse 18. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.