Galatasaray Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş'a yenildi

Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş 14. galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 18. kez yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pleiss ve Micov ile pota altında etkili olan Galatasaray Odeabank, 5. dakikayı 9-7 önde geçti. Mola dönüşü Daye ve Pleiss ikilisiyle farkı açan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada 7 sayılık farka ulaştı: 9-16. Kalan bölümde Furkan Aldemir ve Moerman'ın sayılarıyla farkı eritmeye çalışan Darüşşafaka Doğuş karşısında konuk ekip, rakibinin öne geçmesine izin vermeyerek çeyreği 18-16 üstün tamamladı.

Maçın ikinci periyoduna Anderson ve Birkan Batuk'un basketleriyle başlayan ev sahibi takım, 13. dakikanın başında 21-20'lik skorla öne geçti. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği bölümde Galatasaray Odeabank, Tyus ile Can Korkmaz'ın sayılarıyla 15. dakikada yeniden öne geçti: 27-30. İki takımın da savunma sertliğini artırdığı kalan bölümde Galatasaray Odeabank, Can Korkmaz ve Daye ile basketler bularak devreyi 39-37 önde kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısına Wilbekin, Anderson ve Clyburn'ün skorer oyunuyla iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank'ı yakalarken, 27. dakikada 10 sayılık (57-47) farka ulaştı. Kalan bölümde sarı-kırmızılılar Sinan Güler ve Micov'un basketleriyle farkı eritmeye çalışsa da Darüşşafaka Doğuş, Clyburn ile sayılar üreterek final periyoduna 61-52 üstün girdi.

Son çeyreğe savunma sertliğini artırarak başlayan sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Micov'un serbest atıştan, Can Korkmaz'ın ise üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle farkı 2 sayıya indirdi: 61-59. Darüşşafaka Doğuş, rakibinin hücumda yaptığı top kayıplarını Wanamaker ve Clyburn ile iyi değerlendirerek son iki dakikaya girilirken farkı 7 sayıda (68-61) tuttu. Kalan bölümde Galatasaray Odeabank, Micov'un basketleriyle farkı eritmeye çalışsa da ev sahibi ekip Wanamaker ile skor üretmeye etti ve karşılaşmadan 73-67 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Darüşşafaka Doğuş adına 22 sayı üreten Wanamaker olurken, Galatasaray Odebank'ta Micov'un 17 sayısı mağlubiyeti engellemedi.

Darüşşafaka Doğuş: 73 - Galatasaray Odeabank: 67

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Aare Halliko (Estonya)

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 13, Wanamaker 22, Harangody 2, Clyburn 15, Zizic 2, Furkan Aldemir 2, Anderson 8, Bertans, Moerman 3, Birkan Batuk 6

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 5, Göksenin Köksal, Micov 17, Daye 11, Pleiss 8, Diebler 5, Fitipaldo, Tyus 4, Schilb 4, Ege Arar 4, Can Korkmaz 9, Preldzic

1. Periyot: 16-18

Devre: 37-39

3. Periyot: 61-52