Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret

Avrupa kupalarında çıktığı son 7 maçta galip gelemeyen Galatasaray, son 18 müsabakasında ise sadece 1 kez kazanabildi.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında 11 kez yenilip, 6 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.

Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında oldukça kötü istatistiklere imza attı.

GERİ GÖNÜŞ HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ

Rakibine karşı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray'ın, taraftarı önünde turu kendisine getirecek bir skor alma hayali gerçekleşmedi.

Elemeli turlarda daha önce 9 kez rakiplerine deplasmanda 2 ve üzeri farklı yenilen ve bu eşleşmelerden yalnızca birinde turu geçebilen sarı-kırmızılı ekip, Östersunds önünde istatistikleri yanıltmadı.

Son olarak, Şampiyon Kulüpler Kupası 1988-1989 sezonu 3. turunda İsviçre ekibi Neuchatel Xamax'a ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşı İstanbul'da tarihi bir skorla 5-0 kazanarak çeyrek finalist olurken, aradan geçen 29 yılın ardından Östersunds önünde benzer bir geri dönüşe imza atamadı.

AVRUPA'DAKİ EN KÖTÜ PERFORMANS

Östersunds'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez bu kadar erken bir turda rakibine diş geçiremedi.

Tarihinde daha önce 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan başlayan ve o dönem gruplardan da çıkıp 2. turda organizasyona veda eden Galatasaray, bu kez maç dahi kazanamadan elendi.

Östersunds karşısında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'ın performansı, bu kulvarda 2005-2006 sezonu 1. turunda Norveç ekibi Tromsö'ye elendiği ve "Tromsö faciası" olarak anılan eşleşmeyi hatırlattı.

O sezon Tromsö'ye deplasmanda 1-0 yenilip, evinde 1-1 berabere kalan Galatasaray, aradan geçen 12 yılın ardından bir kez daha rakibinin sürpriz yapmasına müsade etti.