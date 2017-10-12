Galatasaray Bayern'e farklı yenildi

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Odeabank, hücumda Renfroe ve Göksenin Köksal'ın etkili oyunuyla 6. dakikayı 14-12 önde geçti. Kalan bölümde savunmada kötü görüntü çizen sarı-kırmızılılar karşısında Bayern Münih, Macvan, Lucic ve Zirbes'in kaydettiği isabetlerle ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı.

GALATASARAY BAYERN'E DİRENEMEDİ

İkinci periyoda Zirbes ve Barthel'in pota altından bulduğu basketlerle başlayan Alman temsilcisi, 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 19-29. Kalan bölümde ev sahibi takım Göksenin Köksal ile farkı eritmeye çalışsa da Bayern Münih Macvan'ın son dakikalardaki etkili oyunuyla 12-3'lük seri yakaladı ve soyunma odasına 50-34 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında Lucic, Cunningham ve Hobbs'ın isabetleriyle etkili oyununu sürdüren Bayern Münih, 26. dakikada 57-40 üstünlüğünü devam ettirdi. Booker, Lucic ve Hobbs ile basketler üretmeye devam eden konuk ekip 28. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 42-62.

Kalan bölümde Galatasaray Odeabank, Hopson ve Renfroe ile farkı eritmeye çalışsa da Alman temsilcisi final periyoduna da 66-52 üstün girdi. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ve Lucic-Macvan ikilisiyle farkın kapanmasına izin vermeyen Bayern Münih, karşılaşmadan 86-69 galip ayrıldı.