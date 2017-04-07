Galatasaray Bertone'yi transfer ediyor

Süper Lig’de zirve yarışının uzağında kalan Galatasaray’da gelecek sezonun transfer planlaması erken başladı.

SELÇUK İNAN'A PARTNER ARANIYOR

Galatasaray’da sezonun geri kalanında tek hedef Şampiyonlar Ligi için ön eleme vizesi alabilmek. Sarı kırmızılılar öte yandan transfer çalışmalarında Selçuk İnan’ın yanında oynayabilecek yeni bir oyuncu arayışında.





Teknik direktör Igor Tudor’un raporu doğrultusunda transfere şekil verecek Galatasaray’da Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci’nin beklentilerin altında kalması, orta saha pozisyonu için de ihtiyaç ortaya çıkardı.

PORTEKİZ BASINI BERTONE'Yİ YAZDI

Selçuk İnan’ın yanına savunma yönü kuvvetli, genç ve dinamik bir oyuncu istiyen Tudor'un hedefinde Young Boys forması giyen Leonardo Bertone var.





İsviçre Ligi’nde gösterdiği performansla Avrupa’nın dev takımlarının listesinde bulunan 23 yaşındaki Bertone için Portekiz gazetesi A Bola, bir kez daha Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı.

MONACO DA DEVREDE

Haberde, gelecek sezon İsviçre Ligi’nden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncu için Galatasaray'ın yanı sıra Fransa'nın Monaco takımın da girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

