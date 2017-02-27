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Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR
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1' Dev derbide ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

Lider Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'la Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geliyor.

CİMBOM'UN FİNAL MAÇI

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbi öncesi Beşiktaş 47 puanla liderlik koltuğunda otururken, 40 puanlı Galatasaray haftaya üçüncü sırada girdi.

Derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında aradaki puan farkını 4'e düşürmek istiyor

Lig lideri Beşiktaş ise derbiden galibiyetle ayrılarak, zirvede rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkarmayı amaçlıyor.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Arena'da yapılan müsabaka 2-2 bitmişti.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Semih Kaya, Chedjou, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

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