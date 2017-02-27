Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR

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1' Dev derbide ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.
Lider Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'la Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geliyor.
CİMBOM'UN FİNAL MAÇI
Ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbi öncesi Beşiktaş 47 puanla liderlik koltuğunda otururken, 40 puanlı Galatasaray haftaya üçüncü sırada girdi.
Derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında aradaki puan farkını 4'e düşürmek istiyor
Lig lideri Beşiktaş ise derbiden galibiyetle ayrılarak, zirvede rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkarmayı amaçlıyor.
Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Arena'da yapılan müsabaka 2-2 bitmişti.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera; Semih Kaya, Chedjou, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun