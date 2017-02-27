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Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
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Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk derbisinde Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Dev maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, G.İnler, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Cenk 

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