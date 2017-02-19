Galatasaray Beşiktaş'a set vermedi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17. hafta derbiye derbiye kucak açtı.
Galatasaray, siyah-beyazlı ekibe set vermeden 3-0 galip ayrıldı.
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 0
Salon: GS Park Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
Galatasaray: Güldeniz Önal, Jack, Gamze Alikaya, Leys, Ruseva, Seda Aslanyürek (Nihan Güneyligil, Aslı Kalaç, Nursevil Aydınlar)
Beşiktaş: Tuğba Şenoğlu, Yasemin Güveli, Van Hacke, Rausseaux, Kseniya, Çağla Akın (Bihter Dumanoğlu, Gizem Giraygil, Dilara Bilge, Zehra Güneş, Hümay Topaloğlu, Merve Gülaç)
Setler: 25-20, 25-18, 25-16
Süre: 72 dakika (25, 24, 23)