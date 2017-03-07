Galatasaray Bruma ile uzatıyor

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Cenk Ergün, Bruma ile sezon içinde anlaşacaklarını açıkladı.

"BRUMA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Bruma ile maç sonu konuştuğunu dile getiren Ergün, "Bruma kendisine gösterilen ikinci sarı kartın ağır olduğunu söyledi. Takımı yalnız bıraktığı için üzgündü. Bruma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok fazla uzatmadan sezon içinde anlaşacağız" diye konuştu.

TUDOR'UN ATILMASINI YORUMLADI

Tudor'un tribüne gönderilmesi hakkında da konuşan Ergün, "Faul pozisyonu vardı. Hocamız kulübede masörün çantasına tekme atmış. Hakemde 'Şiddetli protesto' adı altında hocamızı tribüne gönderdi. Olabiliyor böyle kararlar. Sonuca bakmak lazım. Disiplin sevki ulaşırsa gerekeni yaparız" açıklamasını yaptı.