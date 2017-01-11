Galatasaray Bruma'nın sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri olan Bruma ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİ 3 YIL UZATILACAK

Yönetim, önümüzdeki sezondan başlamak üzere Bruma'nın sözleşmesini 3 yıl uzatacak. Bu sezon Galatasaray'dan 1.2 milyon Euro kazanan Bruma, önümüzdeki sezondan itibaren 2.5 milyon Euro kazanmaya başlayacak. Portekizli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca başarı bonusları ve özel maddeler de bulunacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 30 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, Bruma'nın serbest kalma maddesi için henüz net bir karar vermedi ancak bu rakamın en az 30 milyon Euro olması bekleniyor.

İNGİLİZLER BRUMA'YLA İLGİLENİYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir çıkış yakalayan Bruma, 16 maçta forma giyerek 5 gol atıp, 5 asist yaptı.

Sarı kırmızılı ekibin kritik maçlarında sahne alarak kazanılan puanlara doğrudan katkı yapan başarılı oyuncu, özellikle İngiliz kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.

Tottenham'ın ilgilendiği Bruma, geçtiğimiz günlerde Premier Lig'i beğendiğini söylemişti.