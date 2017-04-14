Galatasaray camiası derbiye odaklandı

Galatasaray'da teknik direktör Tudor ve yönetim, oyuncuların Fenerbahçe derbisine odaklanmasını istiyor.

GÜNDEM DERBİ

Sarı kırmızılı futbolcular antrenmanlardan önce ve sonra sık sık kendi aralarında toplantı yaparak kritik mücadeleyi konuşuyor. Tesislerde daha uzun süre vakit geçiren futbolcular, Fenerbahçe'yi mağlup ederek camiayı ve taraftarı mutlu etmeyi amaçlıyor.

TUDOR ANALİZE BAŞLADI

Teknik direktör Tudor da çalışmalar öncesinde takımla toplantılar yapıyor. Hırvat çalıştırıcı, ligdeki konum açısından bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmaları gerektiğini anlatıyor.

Ekibiyle beraber Fenerbahçe'nin görüntülü analizini yapan Tudor, önümüzdeki günlerde taktik antrenmanlara geçerek oyuncularına derbinin şifrelerini aktarmaya başlayacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de derbi öncesi takıma başarılar dilemek için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gidecek. Derbi için henüz prim belirlemeyen yönetim, yapacağı toplantıda bu konudaki kararını verecek.