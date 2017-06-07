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Galatasaray Chiriches'le anlaştı

Sözleşmesi biten Chedjou'yu gönderen Galatasaray, Napoli'de forma giyen Vlad Chiriches ile her konuda anlaşmaya vardı.

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Galatasaray Chiriches'le anlaştı

Galatasaray, geçen sezon 16 maçta 2 gol atan 27 yaşındaki Vlad Chiriches ile 3 yıllık anlaşma yapacak.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon euro, kulübü Napoli'ye de 3 milyon euro teklif ettiği ifade edildi.

Steaua Bükreş'te parlayan Vlad Chiriches, 2013-14 sezonunda 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer oldu. 2015 yılından bu yana Napoli forması giyiyor.

1.84 boyundaki Rumen stoper, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a İtalya'da 3-2 yenildikleri maçta da ilk 11'de forma giydi. Galatasaray'ın Vlad Chiriches'i 10 Haziran'dan sonra resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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