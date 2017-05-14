Galatasaray Coentrao için yeniden devrede

Real Madrid'le satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma konusunda pazarlıklara başlayan Galatasaray, Jorge Jesus'un çok istediği Portekizli yıldızın aklını çelmek için de 3.6 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

SPORTİNG DE DEVREDE

Habertürk'ün haberine göre sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda renklerine bağlamak istediği Portekizli Fabio Coentrao'nun transferi için seferber oldu.

Real Madrid'in gözden çıkardığı 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için resmen pazarlıklara başlayan Galatasaray, Sporting Lizbon'un da devreye girmesi nedeniyle elini çabuk tutmaya çalışıyor.

2019'a kadar sözleşmesi bulunan Coentrao'ya yıllık 3.6 milyon Euro civarında bir rakam önerileceği, Real Madrid'in kiralamaya yanaşmama ihtimaline karşılık 5-6 milyon Euro'luk bir bonservis bütçesi ayrıldığı bildirildi.

İKNAYA ÇALIŞACAKLAR

Lizbon'u çalıştıran Jorge Jesus'un, Portekizli oyuncuyu çok istediği, bunu duyan G.Saray'ın da oyuncuyu ikna için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.