Galatasaray CSKA'ya direnemedi

Galatasaray Odeabank bu sonuçla ligde 17. kez mağlup olurken, CSKA Moskova ise 19. galibiyetini elde etti.

ASLAN MAÇA İYİ BAŞLADI

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, hücumda istediği gibi oynayamayan rakibi karşısında Pleiss, Sinan Güler ve Micov'un basketleriyle ilk periyodu 17-13 üstün geçti.

CSKA DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğe oldukça etkili başlayan CSKA Moskova, yakaladığı 14-0'lık seriyle 14. dakikada 27-17 öne geçti. Bu periyotta 7 dakikayı aşkın sürede sadece 3 sayı üreten Galatasaray Odeabank karşısında De Colo, Higgins ve Teodosic ile sayı bulan Rus ekibi, 18. dakikada skoru 38-20 yaptı. Ev sahibi takım, soyunma odasına da 46-29 önde gitti.

RUS EKİBİ RAHAT KAZANDI

Maçta ikinci yarının ilk bölümünde Galatasaray Odeabank, Micov ve Tyus'ın basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, kontrolü elinde bulunduran CSKA Moskova, De Colo, Vorontsevich ve Hines ile skor üretti ve son periyoda 65-49 önde girdi.

Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren CSKA Moskova, karşılaşmadan 85-69 galip ayrıldı.