Galatasaray Cüneyt Çakır'ı istemiyor

Lider Galatasaray, evindeki derbide Fenerbahçe ile beraberliğin faturasını hakem Cüneyt Çakır'a çıkardı. Statta başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin yer aldığı locada Çakır'a büyük bir tepki vardı. Sarı kırmızılılar, artık Çakır'ı istemediklerini belirtti.

EYYAM YÖNETİMİ

Galatasaray cephesinin Cüneyt Çakır'a tepki nedenleri şöyle;

Cüneyt Çakır, Kadıköy'de Fenerbahçeli oyunculara, 30 dakika içinde üç sarı kart gösterebilir mi? Çakır, stattaki maçı değil, kafasındakini yönetti. Eyyam yönetimi yaptı.

Çakır, F.Bahçe’nin en son 12 Aralık 2016’daki Antalyaspor maçını yönetti. Cüneyt Çakır, Fenerbahçe’ye bedel ödemek için bu yönetimi gösterdi. Çakır, G.Saray’ın 1 değil, 2 penaltısını vermedi. Hasan Ali Kaldırım elini topu sürüklüyor. Denayer’in kafasında Hasan Ali, topa elle müdahale ediyor.

GEÇMİŞİ UNUTMADIK

2012-13'te Eboue'nin benzer pozisyonunda Kadıköy'de penaltıyı çalmıştı. Karabük’te Carole’ün alakasız pozisyonunda çaldığı penaltıyı da unutmadık. 2 sene önce taca çıkan topta F.Bahçe'nin golünü saydı. Devam ettirse 'penaltı mı, değil mi' tartışılacaktı ama Belhanda’yı atınca herkes 'ayağını uzattı mı, uzatmadı mı' diye tartışıyor. Bir daha Cüneyt Çakır’ı istemiyoruz, maçları şartlı yönetiyor.