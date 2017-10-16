Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi bir Galatasaray taraftarının görüntüleri sosyal medyada büyük yankı buldu. Görüntüde sarı kırmızılı taraftar, Konyasporlu holiganlar tarafından gasp ediliyor ve elindeki lisanslı Galatasaray Store ürünü alınıp yakılıyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNE DAVET EDİLDİ

Kısa sürede sosyal medya üzerinden yayılan bu görüntü, Galatasaray kulübünü de harekete geçirdi. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, gasp edilen taraftarın Galatasaray kulübü tarafından Pazar günü TT Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine davet edildiğini açıkladı. Aynı zamanda emniyetin de holiganları yakalamak için çalışma başlattığını belirtti.

Galatasaray darp edilen taraftarı derbiye davet etti - İZLE

Konyasporlu taraftarların saldırısına uğrayan Hakan Karaoğlu ise olayı, "Maç günü Martin Linnes'in Konya'daki imza gününe katılarak satın aldığım ürünü imzalattım, daha sonra stadın oraya doğru yürüdüm. O sırada Konyasporlu 10-15 kişi tarafından saldırıya uğradım. Elimdeki Galatasaray Store poşetini vermemi istediler. Onlarla konuşarak anlaşabileceğimi sandım ama mümkün olmadı. Daha sonra poşeti elimden alıp saldırdılar. Böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm. Konuyla ilgili şikayetçi olacağım. Beni derbiye davet eden Galatasaray kulübüne teşekkür ediyorum, Pazar günü için sabırsızlanıyorum" diyerek anlattı.

Öte yandan Konyaspor'un taraftar grubu Nalçacılar, darp edilen Galatasaray taraftarını ziyaret etti.