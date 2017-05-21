Galatasaray Denayer'i istiyor

Sarı-Kırmızılılar yönetim, geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Jason Denayer’i tekrar kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Geçen sezon Sarı- Kırmızılı ekipte kiralık oynayan Jason Denayer, yeniden Cimbom’un transfer gündemine girdi. Bonservisi Manchester City’de bulunan ve bu sezon Sunderland’e kiralanan Belçikalı futbolcunun tekrar transfer edilmesi için görüşmeler başladı.

DENAYER DE G.SARAY'I İSTİYOR

Galatasaray Futbol direktörü Cenk Ergün, Avrupa çıkarması sırasında İngiliz kulubüyle Denayer için görüştü. Oyuncunun kulübü Manchester City, bu kez Belçikalı oyuncuyu bonservisiyle birlikte vermek istiyor.

Galatasaray cephesi ise ancak maliyetin uygun olması halinde, 21 yaşındaki savunmacıyı alabileceğini İngiliz kulübüne bildirdi.