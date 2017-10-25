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Galatasaray devre arasında forvet alıyor

Galatasaray, Köln'de forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Cordoba'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray devre arasında forvet alıyor
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Eren Derdiyok'tan beklediği performansı bulamayan Galatasaray, Gomis'in alternatifi olarak Köln forması giyen Cordoba'nın peşine düştü.

GOMİS'E DESTEK OLACAK

Sarı-Kırmızılılar, Köln formasını giyen Kolombiyalı forvetle yakından ilgileniyor. Ara transfer dönemi için çalışmalara start veren Galatasaray'da ilk hedef forvet takviyesi. Eren Derdiyok'tan istediği verimi alamayan Galatasaray, Jhon Cordoba'yı kiralamak için çalışmalara başladı.

Jhon Cordoba, transfer edilirse, sezon başı alınan ve müthiş bir performans gösteren Gomis'e alternatif olacak.

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