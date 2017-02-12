Galatasaray duran toptan yemeye devam ediyor

Süper Lig'de 20. hafta maçında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, 29. dakikada Larrys Mabiala'dan ve 45+4. dakikada Levent Gülen'den şok bir kafa gol yedi.

12 GOLÜ KAFAYLA YEDİLER

Deniz Türüç'ün kullandığı kornerlere kafayı vuran Mabiala ve Levent topu ağlara gönderirken Galatasaray Süper Lig'de bu sezon 20. golünü yemiş oldu.

Galatasaray yediği gollerin yarısından fazlasını kafayla yerken Mabiala ve Levent'in attığı gollerle bu sayı 12'ye çıktı. Böylece Galatasaray yediği gollerin %60'ını kafayla yemiş oldu.

FUTBOLCULAR PROTESTO EDİLDİ

Ayrıca Galatasaray taraftarları da futbolcular etkisiz oyunları nedeniyle protesto etti.