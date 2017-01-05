Galatasaray Emrah Başsan'ı Hollanda'ya kiraladı

Bir yandan takıma yeni oyuncu katmak için çalışan sarı-kırmızılılar bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcular belli oluyor.

EMRAH HOLLANDA'YA KİRALANDI

Galatasaray'ın sezon başında Antalyaspor'dan aldığı ve ligin ilk yarısında Ç.Rizespor'da kiralık olarak oynayan Emrah Başsan, Hollanda 2. Lig takımlarından Fortuna Sittard'a kiralandı. Başsan'ın transferi hakkında şu açıklama yapıldı; "Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir."